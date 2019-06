Roma, senza biglietto aggredisce controllore Atac

Sul bus senza biglietto viene scoperto e si dà alla fuga, tenta di aggredire il controlloro. E' successo a piazza Venezia, Roma, martedì. Il giovane, a bordo di un autobus della linea 70, si è rifiutato di indicare le proprie generalità con l'obiettivo di non farsi contestare la sanzione amministrativa prevista. Vistosi braccato dagli agenti del commissariato di Polizia Trevi Campo Marzio intervenuti dopo aver notato gli operatori dell'Atac inseguire il ragazzo, O.C. ha tentato prima di aggredire un controllore e poi di dileguarsi. Bloccato dai poliziotti ha cercato di opporre resistenza. Dovrà rispondere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.



Lo scorso 29 maggio a piazza di Trevi nel corso di un servizio dedicato alla prevenzione ed al contrasto dell'abusivismo commerciale, con il supporto di una pattuglia del Corpo di Polizia di Roma Capitale, gli agenti hanno arrestato un giovane senegalese mentre cercava insistentemente di vendere la merce ai turisti. Per evitare l'identificazione ed il sequestro della merce il giovane ha opposto resistenza con un atteggiamento violento nei confronti dei poliziotti, provocando anche delle lesioni ad uno di essi. Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

