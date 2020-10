Roma, caos maltempo: alberi caduti e allagamenti

Allagamenti, alberi caduti, linee bus deviate: il maltempo accresce i disagi a Roma, già alle prese come il resto d'Italia con le difficoltà dovute alla seconda ondata della pandemia di Covid-19.

Da questa mattina all'alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della polizia locale. Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti e per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore.

Albero caduto in via di Casal Palocco, la linea 08 è deviata su via Lentini e via Prassilli. — Roma Mobilità (@romamobilita) October 15, 2020

Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta. Al momento non si registrano feriti. Tra gli interventi legati ad allagamenti in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Grande raccordo anulare direzione Roma ed in Via di Casal Palocco altezza Polisportiva. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco tra Roma e provincia.

#info #atac Aggiornamento -Linea 310 direzione Termini, deviata in via Catania, via Morgagni, viale del Policlinico (causa chiusura di Viale Ippocrate, per caduta albero). #roma — infoatac (@InfoAtac) October 15, 2020

