Vento fortissimo a Roma: evacuato il Bioparco, alberi e rami caduti su auto e taxi

Evacuato il Bioparco di Roma a causa del vento forte. Sul posto pattuglie della polizia locale intervenute, secondo quanto si è appreso, su richiesta della direzione di evacuazione e chiusura per motivi di sicurezza. Diversi gli alberi e i rami caduti in strada e su auto in sosta. Tra questi in Lungotevere degli Alberteschi e in via Castro Pretorio sono stati centrati due taxi, ma fortunatamente senza provocare feriti. Ultimo aggiornamento: 19:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA