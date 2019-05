Roma, furgone investe donna a largo Argentina: è grave

Una donna statunitense di 56 anni, che lavora a Roma, è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a Largo di Torre Argentina in centro a Roma. Facendo una manovra un Fiat Ducato, condotto da un italiano di 30 anni, ha investito la 56enne. La donna è stata trasportata all'ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto una pattuglia del I Gruppo Trevi per eseguire i rilievi. Ultimo aggiornamento: 13:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA