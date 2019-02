Roma, la storica gelateria Fassi lancia "Genius", nuova scuola per aspiranti scrittori "dolci"

alazzo del Freddo di Andrea Fassi, nel cuore dell’Esquilino, factory dedicata al gelato tra tradizione e creatività contemporanea. L'idea l'ha messa a punto il vulcanico patron, Andrea Fassi, pronipote del fondatore della storica gelateria romana che, tra un sampietrino di cioccolata e un sorbetto, lancia "Genius", la nuova Scuola di scrittura creativa. L'idea è quella di aprire al pubblico un inedito luogo di formazione che sarà presentato sabato 16 febbraio alle 18.30.



A chi è dedicato? A chi ha un libro nel cassetto, ma anche a filmaker, reporter e fotografi. Per l'occasione Andrea Fassi (già promotore di iniziative culturali per rilanciare il rione Esquilino) ha coinvolto con un pizzico di ambizione e "gusto" per la sfida un parterre di romanzieri, narratori, poeti, giornalisti e videomake. Ci sono Paolo Restuccia (il regista del Ruggito del coniglio di Radio2 Rai), Simona Baldelli (autrice Giunti, Piemme e Sellerio), Andrea Carraro (l’autore, tra l’altro, del romanzo “Il branco”), insieme a Lucia Pappalardo (filmaker Rai1), Luigi Annibaldi (scrittore e illustratore), Massimiliano Ciarrocca (scrittore e umorista), Alice Felci (da anni docente di Creative Writing), Enrico Farro (presidente dell’Associazione Nazionale Film-makers e Video-makers Italiani). E altri docenti: Gianluca Gulluni, Mario Abbati, Mara Ribera, Loredana Germani, Valentina Corona, Antonella Busino. Oltre ai corsi romani, la scuola presenta il suo laboratorio milanese e la Vacanza Creativa che si terrà a Montalto di Castro nell’ultima settimana di agosto del 2019.

Pensa "dolce" e pensa in grande. Un intreccio zuccheroso, passioni avvolgenti, personaggi "croccanti" e suspance golosa. Gli aspiranti scrittori hanno ora il loro spazio per creare storie con gusto. Tra "Chocolat" e "Ricette immorali", "Gli ingredienti segreti dell'amore" e "La signora del miele". La novità la offre il P