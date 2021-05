Roma, manifestazione pro Israele al Portico d'Ottavia oggi pomeriggio

Una manifestazione di solidarietà per Israele. Si terrà oggi pomeriggio ed è stata convocata dalla comunità ebraica di Roma alle 18.30. Una manifestazione per Israele «ancora una volta sotto attacco missilistico da parte delle organizzazioni terroristiche palestinesi». Lo si apprende da una nota. La manifestazione è in programma al Portico d'Ottavia e secondo quanto annuncia la comunità ebraica parteciperanno i rappresentanti di tutti i partiti e della società civile. Hanno già aderito pubblicamente Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia), Tobia Zevi (candidato alle primarie di centrosinistra a Roma).

APPROFONDIMENTI ISRAELE Caos in Israele, Hamas lancia sette missili su Gerusalemme ROMA Perché la guerra in Israele? Scintilla per gli insediamenti a... LA CRISI Israele e Gaza, è guerra: razzi all'alba...

Perché la guerra in Israele? Scintilla per gli insediamenti a Sheikh Jarrah, poi l'escalation

«Da oltre 48 ore - denuncia la nota diffusa dalla comunità - i cittadini residenti in Israele sono stati bersaglio di oltre 1.000 missili provenienti dalla Striscia di Gaza, che hanno provocato la morte di 5 persone. Oggi le scuole sono chiuse e la popolazione è costretta a vivere al riparo nei bunker. Nella serata di ieri, inoltre, le città di Lod e Ramle sono state teatro di violenti attacchi incendiari contro le sinagoghe, auto e negozi da parte di dimostranti arabi».

Israele è sotto attacco. In questo momento da Gaza piovono missili sui cittadini israeliani. Per questo domani saremo alle 18.30 al Portico D’Ottavia per manifestare nostra vicinanza e solidarietà. Gli amici di Israele e della pace sono i benvenuti. — Ruth Dureghello (@dureghello) May 11, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA