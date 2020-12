Roma, sgomberati insediamenti abusivi nella riserva di Monte Mario

Sgomberati insediamenti abusivi a Monte Mario. È stato eseguito ieri mattina, come disposto con apposita ordinanza del Questore di Roma, lo sgombero dell'area della riserva naturale di Monte Mario prospicente via Gomenizza, altezza parcheggio comunale. Oltre agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, hanno partecipato alle operazioni, il personale di Polizia locale di Roma Capitale, i volontari della protezione civile - guardie zoofile e i dipendenti dell'Ama. Sul posto, è stata riscontrata la presenza di un accampamento con 3 baracche tutte realizzate con materiale da risulta (cartoni, teli in nylon, coperte e buste di plastica), proprio nell'area all'interno della quale ricade il muro perimetrale di un asilo nido.

Nel corso dello sgombero, all'interno di una delle baracche, sono state sorprese due persone, un romeno ed una cittadina honduregna, che, prive di documenti, sono state accompagnate presso l'ufficio immigrazione per l'accertamento sulla loro identità. L'intera area è stata bonificata dal materiale di risulta utilizzato per la realizzazione dei manufatti che è stato smaltito direttamente dal personale dell'Ama presente sul posto.

