Piccoli Comuni, sale l'indennità dei sindaci

Novità in arrivo per i primi cittadini dei piccoli comuni. Sale infatti l'indennità dei sindaci dei borghi fino a 3 mila abitanti, arrivando all'85% di quella spettante ai primi cittadini dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti: in base al calcolo di alcuni componenti della commissione Finanze della Camera, la cifra crescerebbe quindi a circa 1.400 euro netti. È quanto prevede un emendamento approvato all'unanimità dalla commissione. © RIPRODUZIONE RISERVATA