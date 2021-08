Roma, incidente tra due auto: morta una donna di 34 anni

Lunedì 9 Agosto 2021, 18:50

Una donna di 34 anni è morta in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio in viale della Primavera, alla periferia di Roma. Lo scontro ha interessato due auto. Sul posto la polizia locale. In seguito all'impatto una delle macchine ha finito la corsa contro due veicoli in sosta.

Udine, frontale auto-camion: morti padre e figlia di 10 anni, gravi altri due bambini e un cugino

Incidente tra due auto: la vittima è una donna

La conducente, una donna di origine albanese di 34 anni, è deceduta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Alla guida dell'altra auto un ragazzo di 21 anni, che ha riportato alcune ferite lievi ed è stato accompagnato in ospedale. Per lui richiesti gli esami tossicologici di rito. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino che si stanno occupando dei rilievi per ricostruire esatta dinamica di quanto accaduto. Chiuso momentaneamente il tratto di strada interessato dall'incidente.

Focene, uomo muore in spiaggia colpito da malore