Scontro tra auto e moto sull'Ardeatina, uomo in codice rosso in ospedale

Grave incidente stradale nella notte ain via di San Sebastiano all'incrocio contra una Jeep Renegade e una moto Kawasaki 750. Secondo quanto riferito un uomo, il motoclista, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale. A quanto si apprende è in prognosi riservata all'ospedale San Camillo un 40enne della Costa d'Avorio che si trovava alla guida della moto. L'automobilista, un uomo di 32 anni, è risultato negativo al test alcolemico e tossicologico.