Roma, fiamme nel centro storico: evacuato un palazzo in via Condotti, 44enne intossicato

Un incendio in uno stabile di via Condotti, a due passi da piazza di Spagna, la via dello shoopping per eccellenza. Erano le 17.15 quando si sono viste le fiamme uscire da alcune finestre del palazzo di via Condotti al civico 21.



Sul posto sono accorse pattuglie della polizia e squadre dei pompieri. Il rogo si è sviluppato al secondo piano del palazzo. Un uomo di 44 anni è rimasto intossicato dal fumo ed è stato soccorso dal 118. Le operazioni sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 17:45

