Tragedia all'Ostiense. In un palazzo di via Ostiense al civico 162 si è sviluppato un incendio. La figlia ha trovato la madre di 90 anni morta carbonizzata, riversa sul pavimento in camera da letto.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del Fuoco e gli agenti del commissariato Colombo. Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio.

