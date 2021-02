Tenta di disfarsi dei gioielli rubati gettandoli in un tombino: turco inseguito e catturato

Stava mostrando in strada dei gioielli a una donna a Tor de Schiavi, al quartiere Prenestino. Ma quando ha visto avvicinarsi una volante della polizia ha cdercato di disfarsi dei preziosi gettando il contenitore, una custodia per occhiali, in un tombino. Ma per il turco Y.M.A. di 29 anni, la fuga in scooter è durata poco. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato, poi hanno rimosso il coperchio del tombino e recuperato la custodia. All'interno di questa, sono stati trovati alcuni gioielli rubati,per circa 50mila euro, Y.M.A. è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli investigatori, grazie ai cartellini identificativi ancora apposti sui gioielli, sono riusciti a risalire alla gioielleria che ne aveva denunciato il furto nel mese di gennaio. All'interno dello scooter utilizzato per la fuga è stata ritrovata anche una cospicua somma di denaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA