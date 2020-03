Roma, preso "Il Drago" specializzato in furti di auto di lusso: trovate chiavi all'avanguardia

Nell’ambiente dei furti di auto di lusso, è soprannominato ”Il Drago”. Lui è un albanese di 27 anni, prestante e scaltro. Stanotte, vicino Ciampino, la sua attività è stata interrotta dalle volanti della polizia che hanno recuperato una Audi Q5 e sono riusciti ad arrestare, dopo una lunga corsa per i campi lui, ”il drago”. Dopo avere scavalcato ennesima staccionata il mago del furto di auto si è lasciato ammanettare. Addosso gli sono stati trovati arnesi da scasso bulgari che sono una rarità. Sono in grado di aprire sia serrature di appartamenti che quelle delle auto di maxi cilindrata. L’albanese ha rubato un Q5. E’ scattato il gps ed in questo modo la polizia ha avuto i suoi movimenti. Ma il ladro non si è scomposto: sapeva che il gps si sarebbe attivato ma lui è in grado di disattivarlo in pochi minuti. Una volante è arrivata in tempo per bloccare l’auto e ”il drago” è fuggito a piedi. Quindi, è stato preso. Il complice invece è riuscito a fuggire con un Porsche ma da indiscrezioni, avrebbe le ore contate. L’arrestato avrebbe una serie di precedenti che documentano una serie di inseguimenti ingaggiati con le forze dell’ordine. Un colpaccio quello della polizia: ha sventato il furto di un’auto di un valore di oltre 50.000 euro e arrestato un ladro professionista e scaltro. Recuperati arnesi atti allo scasso, guanti e chiavi.

