«Le sono cadute le chiavi». Mentre uno la distrae l'altro le ruba la borsa

Mentre uno la distraeva l'altro le rubava la borsa. I carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo e quelli del Nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due peruviani, di 35 e 40 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti, con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio, in via della Pineta Sacchetti, in due distinti episodi, i malviventi hanno derubato due donne, una 76enne e una 57enne, con lo stesso modus operandi: uno dei due si avvicinava alla vittima, appena entrata in auto, e mentre la distraeva facendole credere di aver trovato a terra delle chiavi di sua proprietà, il complice ne approfittava per appropriarsi della borsa poggiata sul sedile lato passeggero. I carabinieri sono riusciti a individuare i due ladri e bloccarli dopo un breve inseguimento. I complici hanno anche opposto resistenza all'arresto, spintonando i carabinieri che li avevano fermati. Sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA