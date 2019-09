Festa per la palestra Borgo Prati, 120 anni di sport nel quartiere del Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi si festeggia un compleanno importante per lo sport romano: i 120 anni della Borgo Prati, una delle palestre più antiche d'Italia. Nata nel 1899 nel cuore del quartiere Prati, a poca distanza dal Vaticano, ancora oggi la palestra è un centro sportivo vivo, frequentato da centinaia di atleti di tutte le età e dove si praticano attività che ne hanno caratterizzato la storia e il medagliere, come il sollevamento pesi, la lotta nei diversi stili, il judo, il kung fu, l’aikido.La manifestazione, patrocinata da Roma Capitale, Coni, Fijlkam, Fipe e Unasci, si terrà nei locali della scuola Cairoli, in via Giordano Bruno 2, dalle ore 16, e prevede dibattiti, incontri, esibizioni di judo, lotta, kung fu, sollevamento pesi. Alla festa saranno presenti rappresentanti delle federazioni sportive, dell’amministrazione comunale, del Parlamento. Tra gli altri, parteciperà Felice Mariani, il primo judoka italiano a conquistare una medaglia alle olimpiadi e già allenatore tecnico della nazionale, oggi deputato; Daniele Frongia, assessore allo sport di Roma Capitale; Riccardo Viola presidente del Coni LazioAlla manifestazione per il compleanno della Borgo Prati sarà anche presentato il libro "Vent’anni dopo cento" di Giuseppe Iellamo e Umberto Massimiani, sulla storia di questa antica palestra che ha accompagnato, nelle diverse epoche, la vita di tanti appassionati sportivi nel cuore di Roma.