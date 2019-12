Gestivano lo spaccio di cocaina alle porte di Roma, otto arresti. Tutti stranieri

Gestivano da mesi lo spaccio al dettaglio di cocaina nell'area di Montorio Romano, alle porte di Roma. Dopo indagini e appostamenti, i carabinieri hanno arrestato otto persone, tutte straniere.



I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Tivoli su richiesta della locale Procura, nei confronti di 8 persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di cocaina nel comune di Montorio Romano, in provincia di Roma. L'operazione è scattata al termine di un'indagine dei carabinieri della stazione di Nerola, durata quasi un anno, che ha smascherato un gruppo di cittadini stranieri che, in concorso con un italiano, da tempo gestivano lo spaccio al dettaglio di cocaina sulla «piazza» di Montorio Romano. I carabinieri hanno inoltre scoperto che alcuni sodali anche agli arresti domiciliari continuavano a vendere cocaina.

