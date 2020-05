Droga, fucili e proiettili in casa: in manette a Tor Bella Monaca due spacciatori a “domicilio”

Spaccio a Tor Bella Monaca, non si ferma l'attività neanche sotto covid, come nemmeno l'attività di controllo della polizia. Oltre cinquecento grammi di anfetamina, 20 grammi di cocaina, 1 caricatore per fucile d'assalto semiautomatico rifornito di 13 proiettili calibro 5.56, 7 proiettili calibro 7.62 e 1 proiettile cal 9x17: è questo il bilancio dell'ennesima operazione antidroga effettuata in due diversi giorni, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino con l'ausilio della Polizia locale Roma Capitale a Tor Bella Monaca.

La prima a finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti I.T., romana di 40 anni. Osservata da diverso tempo e individuata l'abitazione, con un escamotage i poliziotti di Casilino con gli agenti del 6° gruppo della Polizia locale, le hanno bussato alla porta. Durante la perquisizione della casa, in una scatola che stava nella camera dei figli all'interno di un armadio ed avvolta in un asciugamano, hanno scoperto 5 involucri contenenti anfetamina (Mdma) per un peso di 522 grammi. La donna è a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa della direttissima.

Anche un altro abitante di Tor Bella Monaca aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di cocaina direttamente dal proprio domicilio e rifornendo anche i quartieri limitrofi.

Dopo diversi appostamenti da parte degli investigatori e degli agenti di Roma Capitale presso l'abitazione e alla vista dell'ultimo scambio, si è deciso di intervenire, entrando nella casa di G.A., 46enne romano. Durante la perquisizione, sono stati trovati 20 grammi di cocaina, 1 agenda con nomi e cifre dei clienti, materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione. Arrestato per droga e detenzione illegale di munizioni da guerra (trovati diversi proiettili).

