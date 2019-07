Roma, si dimette il vicepresidente dell'assemblea capitolina Enrico Stefàno

Oggi ho rassegnato le dimissioni dal ruolo di Vice Presidente Vicario dell'Assemblea Capitolina. A mente fredda spiegherò i motivi - scrive il consigliere -

La Giunta Raggi perde pezzi: si è dimesso Enrico Stefàno , vicepresidente dell'assemblea capitolina. Stefàno, 32 anni, ha annunciato le dimissioni sulla sua pagina Facebook, condividendo la lettera: «Ovviamente resta il mio pieno e incondizionato appoggio alla maggioranza e a Virginia, che in questi tre anni sta facendo un lavoro straordinario e merita il supporto di tutti, amministratori e soprattutto cittadini. Continuerò a lavorare per Roma, che amo, dando il massimo per vedere realizzata la nostra idea di città».