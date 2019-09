Roma, controlli antidroga in tutta la città: 8 arresti

Spaccio di stupefacenti, controlli serrati della polizia in diverse zone: in via Federico Delpino, i poliziotti del Commissariato Esquilino, a seguito di un'attività info-investigativa, hanno proceduto all'arresto di D.D., 35 enne, della Guinea Conakry. Lo stesso fingendosi un avventore di un internet point, attuava lì dentor la sua attività di spaccio. Alla vista dei poliziotti, ha tentato di disfarsi di un grosso involucro recuperato dagli investigatori: c'erano 11 piccoli involucri di cellophane trasparente termosaldati contenenti eroina. Perquisito i poliziotti hanno scoperto 1130 euro in contanti, provento dell'attività illecita.

Ed ancora, nel quartiere San Lorenzo, al culmine di un'indagine gli agenti del Commissariato di zona hanno proceduto all'arresto di C.S., cittadino italiano 46 enne, colpevole di detenere dentro la sua casa, hashish, per un peso complessivo di 388 grammi. Oltre alla droga, già predisposta in panetti e singoli involucri, pronta per essere smerciata, i poliziotti hanno scoperto bilancini di precisione e strumenti per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente.

A Ostia gli agenti del Reparto Volanti, in piazza Lorenzo Gasparri, dopo un inseguimento hanno bloccato e perquisito un romano di 29 anni. L'uomo aveva cercato di defilarsi alla vista degli operatori, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish e di 60 euro in contanti. Perquisita anche l'abitazione dell'uomo, scoperta ulteriore droga e materiale per il taglio e il confezionamento. Arrestato T.S., dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. E sempre ad Ostia, gli agenti del Reperto Prevenzione Crimine, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l'alt ad un'auto su via Cristoforo Colombo. Il conducente, un albanese di 19 anni, accortosi della pattuglia, ha invertito velocemente la marcia. Ne è nato un inseguimento al termine del quale i poliziotti riuscivano a bloccare la marcia dell'auto. Nel veicolo, gli agenti hanno trovato nel vano sotto il piantone dello sterzo, 27 dosi di cocaina, e indosso all'uomo 980 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Arrestato, V.L. dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ancora: gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, in via Gualdo Tadino, zona Porta Maggiore, hanno proceduto all'arresto di due cittadini romani Q.D. 55 anni e B.S., 28 anni che erano a bordo di una smart. Sottoposti a perquisizione, i poliziotti hanno trovato negli slip di Q.D. 32 grammi di marijuana, mentre nelle tasche dei pantaloni di B.S. cocaina e 6.040.000 euro in contanti. Gli investigatori, a seguito dell'ulteriore perquisizione attuata presso l'abitazione e su un'autovettura del 28 enne, hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente, del tipo hashish nonché svariato materiale per il confezionamento della droga. Medesimo esito è stato riscontrato presso l'abitazione del 55enne, dove i poliziotti hanno sequestrato hashish e bilancini di precisione.

In via nomentana, gli agenti del Commissariato Fidene, in servizio di appostamento, hanno assistito ad una compravendita di sostanza stupefacente. Intervenuti, a finire in manette è stato lo spacciatore, S.M, 35enne romano. L'uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di 570 euro in contanti. In zona Aurelio, i poliziotti del Commissariato di zona dopo un'attività info-investigativa, attenzionavano l'abitazione di un cittadino egiziano. Registrato un singolare andirivieni di persone, i poliziotti decidevano di entrare nell'appartamento e di effettuare una perquisizione. La stessa dava esito positivo in quanto venivano rinvenute svariate dosi di hashish, eroina, cocaina, crack, metadone nonché tutto il materiale necessario per il taglio e confezionamento della sostanza stupefacente. Quindi gli agenti procedevano al sequestro della droga e all'arresto dell'uomo, M.H.S.M., 56 enne egiziano.

