Roma, chiude di notte il viadotto del Giubileo: cantiere dell'Anas fino a dicembre

Martedì 26 Ottobre 2021, 18:21

«A partire dalla serata di oggi, martedì 25 ottobre, e fino al prossimo 23 dicembre - nella sola fascia oraria notturna 20.30 – 06.00 del giorno successivo - il tratto di Via Flaminia che va dal km 14+500 al km 11+800 sarà parzialmente chiuso al traffico. A comunicarlo è Anas che, tramite ordinanza n. 545/2021/RM, informa che i lavori riguarderanno la messa in sicurezza del Viadotto “Giubileo 2000” mediante il ripristino dei giunti di dilatazione». A comunicarlo è stato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

«I lavori interesseranno le due corsie di marcia e sorpasso della sola carreggiata direzione Roma, con una chiusura alternata in funzione delle attività da svolgere. Pertanto, anche se con restrizioni, la viabilità su quel tratto di Via Flaminia sarà in ogni caso garantita. Considerato il già persistente restringimento di carreggiata di Via Flaminia dal km 11+700 al km 11+200, sempre in direzione Roma, dovuto alla messa in sicurezza della parete rocciosa, come Municipio XV ci impegniamo sin d’ora al monitoraggio dei lavori che interesseranno i due tratti di strada. Come purtroppo non è avvenuto in passato, ribadiamo l’importanza dell’assoluta e necessaria concertazione tra tutti gli enti coinvolti, al fine di ridurre il più possibile i disagi per la cittadinanza e garantire la tutela dei territori»