Raid al Roxy Bar a Roma, per Antonio Casamonica chiesta condanna a 7 anni e 4 mesi

Richiesta di condanna a 7 anni e 4 mesi di carcere per Antonio Casamonica, accusato di lesioni e violenza privata aggravate dal metodo mafioso. Ad avanzarla, il pm Giovanni Musarò al processo per l'assalto compiuto il primo aprile dell'anno scorso al Roxy Bar, un caffè in zona Romanina a Roma, ai danni del titolare e di una giovane disabile e che vede sul banco degli imputati Antonio Casamonica. Il pm ha chiesto inoltre tre anni di libertà vigilata al termine dell'espiazione della pena.



Per lo stesso fatto sono stati già condannati con rito abbreviato Alfredo Di Silvio (4 anni 10 mesi), Vincenzo Di Silvio (4 anni e 8 mesi) e il nonno Enrico, che era ai domiciliari con l'accusa di minaccia, (3 anni e 2 mesi), per i quali è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso.

