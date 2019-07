Tenta di salvare l'amica da un borseggio: il ladro la spintona e la getta a terra

Cerca di fermare il ladro e viene spintonata fino a cadere a terra. E' accaduto all'interno di un negozio. M.D., romeno di 21 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara per rapina aggravata. Il giovane stava tentando di rubare un portafoglio nella borsa di una ragazza, in un negozio in via Alberto Lionello. Quando l'amica di questa si è accorta del gesto, ha cercato di fermarlo ma lui l'ha spintonata facendola cadere a terra procurandole lievi lesioni. E' stato bloccato dai poliziotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA