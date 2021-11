Baby gang sul bus dell'Atac picchia l'autista e lo minaccia di morte. Sei denunciati, 5 minorenni

Una baby gang di sei ragazzi scapestrati, frai quali alcuni minori, sono stati denunciati per aver picchiato e minacciato di morte l'autista della linea Atac 723 e per i danneggiamenti al bus stesso. E' l'epilogo dell'operazione scattata su segnalazione al 112: gli agenti dopo aver fatto con 2 pattuglie il primo intervento, raccogliendo le prime informazioni, hanno iniziato immediatamente un servizio di osservazione, lungo la tratta interessata dalla linea 723, alla ricerca dei 6 giovani. Li hanno così visti salire sull'autobus all'altezza di via Tommaso Marinetti, direzione via Laurentina angolo via Guareschi. I teppisti accortisi della presenza dei poliziotti, hanno provato ad allontanarsi scendendo repentinamente dal mezzo.

I ragazzi, perfettamente corrisponenti alla descrizione fatta dall'autista, sono stati poi riconosciuti dalla vittima stessa. Durante le verifiche dei poliziotti uno dei ragazzi ha fatto cadere in terra, cercando di occultarlo con il piede sotto un'autovettura parcheggiata, un martelletto frangi vetro, in dotazione alle vetture Atac. Lo stesso martelletto di cui gli agenti hanno poi riscontrato l'assenza nella parte posteriore dell'autobus dal quale erano appena scesi.

Al termine delle operazioni di rito tutti i giovani sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e i minori riaffidati ai genitori. Proseguono sia le indagini per verificare se gli stessi ragazzi siano responsabili di altri analoghi episodi, che tutti i controlli volti a prevenire e reprimere analoghe condotte.