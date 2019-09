Roma, aveva in casa una serra artigianale di cannabis: 33enne ai domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivava marijuana a casa sua, in una serra artigianale. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati, un romano di 33 anni nullafacente e incensurato, con l’accusa di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A casa sua, le forze dell'ordine hanno ritrovato 40 dosi di hashish, per un peso di circa 100 grammi, 20 dosi di marijuana, per un peso di circa 20 grammi e una dose di cocaina.In una stanza dell’appartamento i militari hanno anche rinvenuto una serra artigianale con al suo interno 6 piante in fluorescenza dell’altezza di circa un metro, nonché vario materiale per il confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e varie lampade. Dopo l’arresto, il 33enne è stato portato in caserma. Tutto il materiale rinvenuto unitamente alla droga è stato sequestrato. Successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.