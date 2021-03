Roma in lockdown: scuole chiuse e Atac sospende le linee "speciali"

Lazio in rosso e Capitale in lockdown. Così Atac rimodula il trasporto: «In considerazione dell'entrata del Lazio in zona rossa Covid e della relativa interruzione dell'attività didattica, da lunedì 15 marzo le corse scolastiche della rete di superficie saranno sospese», si legge in una nota della municipalizzata ai trasporti.

In particolare: saranno sospese tutte le corse dedicate agli istituti scolastici serviti attraverso corse deviate/prolungate e/o speciali rispetto ai percorsi ordinari. Stesso provvedimento sulla rete scolastica operata da RomaTpl.

Sul resto della rete, metroferro e superficie resterà in vigore il normale orario dei giorni feriali e resterà attivo il potenziamento sui collegamenti principali attivato a gennaio scorso per garantire maggiore offerta di posti sulle direttrici più frequentate. Attivo anche il servizio dei bus notturni. Sempre da lunedì 15 marzo vengono sospese le linee “S”, la rete operata dalla società regionale Astral e di supporto ai servizi Atac e Cotral.

