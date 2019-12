«Dammi 50 euro e ti ridò il cellulare». Coppia di nigeriani tenta estorione ad una donna: in manette

«Dammi 50 euro e ti restituisco il cellulare!». Una coppia di estorsori è stata arrestata ieri dalla Polizia di Stato. Si tratta di due nigeriani che hanno rubato il telefono ad una donna, mentre faceva shopping al centro commerciale Romanina. La vittima, dopo l'accaduto, è andata subito al commissariato Romanina per denunciare il fatto. Gli investigatori l'hanno quindi invitata ad attivare la funzione di ricerca del cellulare e, una volta localizzato, le hanno fatto chiamare il suo numero al quale ha risposto una donna dall'accento straniero. Quando la ragazza le ha chiesto di riavere il suo smartphone, nel quale aveva foto a cui teneva molto, l'interlocutrice le ha detto che glielo avrebbe restituito solo se in cambio avesse ricevuto 50 euro. Preso un appuntamento con la ladra per il tardo pomeriggio, la giovane è andata insieme ai poliziotti in borghese che si sono appostati per osservare la scena: E.G., nigeriana di 55 anni, si è presentata insieme ad E.O., nigeriano di 37 anni e, dopo aver ricevuto la banconota da 50 euro, ha riconsegnato il telefono alla legittima proprietaria. Immediatamente i poliziotti sono intervenuti ed hanno arrestato i 2 stranieri che dovranno rispondere del reato di estorsione.

