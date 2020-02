Roma, litiga con un poliziotto e per vendetta gli squarcia le gomme dell'auto

Litiga con un poliziotto e per vendetta gli squarcia due gomme dell'auto. Rintracciato e messo di fronte alle sua responsabilità, il giovane ha chiesto scusa e si è offerto di risarcire interamente il danno. È avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere Anagnina: il poliziotto ha ripreso un gruppo di ragazzini per dei comportamenti maleducati e nella discussione è intervenuto anche un ragazzo più grande. Finita la discussione, il poliziotto ha visto il maggiorenne che, dopo aver individuato la sua auto, ha tirato fuori dalla tasca una pinza appuntita e ha colpito due pneumatici. Il giovane è fuggito ma il funzionario è riuscito da annotare la targa del mezzo usato per scappare e gli agenti del commissariato San Giovanni hanno identificato subito il ragazzo che, convocato in commissariato, ha ammesso la sua responsabilità e, dopo essersi scusato, ha chiesto di poter risarcire il danno.

Ultimo aggiornamento: 12:50

