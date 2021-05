Pfizer, domani a mezzogiorno al via le prenotazioni nel Lazio del vaccino per i maturandi

Da domani 27 maggio, ore 12.00, aprono le prenotazioni Pfizer per i maturandi, che si potranno vaccinare l'1, il 2 e il 3 giugno. Per fissare un appuntamento per il vaccino anti covid bisogna entrare nel portale: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/. Ma si può accedere alla pagina anche andando sul sito www.salutelazio.it e poi cliccando sulla scritta «prenotazione vaccino».

Come prenotarsi

Saranno tre gli Open Day dedicati a tutti gli studenti che devono affrontare la maturità. L'1, il 2 e il 3 giugno si inietterà il vaccino ai ragazzi del Lazio. Sarà somministrato Pfizer, con richiamo previsto 35 giorni dopo la prima dose. La seconda iniezione avverrà quindi tra la prima e la seconda settimana di luglio, dopo la prova scritta e, per molti, anche dopo l'orale.

