Raggi: «Stop a venditori abusivi, per loro multe e Daspo»

«Stop ai venditori abusivi! » . La vendita illegale di merce senza autorizzazione è vietata. Il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, che abbiamo tradotto nel fumetto Proteggi il cuore di Roma, ha infatti reso strutturale la disciplina del fenomeno dei venditori abusivi. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Come segnala la vigilessa in questa vignetta, multa e daspo per chi vende in strada in modo illegale. Con questo fumetto, che stiamo portando in tutte le scuole romane, ci stiamo rivolgendo ai più giovani per fare in modo che la spinta al cambiamento provenga in primis da loro. A volte sono proprio i più piccoli infatti a trovare la chiave giusta per insegnare agli adulti il giusto modo di comportarsi. Sono loro che possono diventare ambasciatori delle buone azioni in difesa di Roma, la nostra casa».

