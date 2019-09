Roma, Raggi: «Niente amianto, avanti con demolizione Tangenziale Est»

«Un altro passo importante per la demolizione del tratto sopraelevato della Tangenziale est, davanti la stazione Tiburtina: gli esiti dei carotaggi e l’analisi dei materiali, effettuati in laboratorio, escludono la presenza di amianto sulle strutture e l’asfalto della Circonvallazione Nomentana». Scrive in un post la sindaca Virginia Raggi. «Si tratta di un risultato importante, soprattutto per la sicurezza e la salute dei residenti. Questo consentirà di proseguire i lavori nei tempi stabiliti, secondo gli standard di sicurezza e nel rispetto delle normative». «Nei prossimi giorni arriverà anche l’autorizzazione per la verifica BCM, sulla presenza di eventuali ordigni bellici: una pratica obbligatoria per legge, che non intralcerà gli interventi propedeutici all’abbattimento della Tangenziale». © RIPRODUZIONE RISERVATA