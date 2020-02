Roma, Raggi rilancia il progetto delle funivie: «Stanziati oltre 500 milioni per i trasporti»

Sarà l'ennesimo annuncio del Campidoglio, ma a Roma arrivano i fondi per la funivia, anzi le funivie. Lo scrive in un tweet la sindaca Virginia Raggi: «Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: ottenuti fondi dal Mit per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini- Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un'ottima notizia per i cittadini. Ringrazio il ministro Paola De Micheli. Le istituzioni unite vincono».

Roma, funivia Casalotti: sì ai fondi. L'ultimo regalo di Toninelli a Raggi

Roma, la giunta promette le funivie: «Saranno 5». Ma mancano i fondi

Proprio ieri il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, aveva annunciato l'approvazione dell'emendamento, al Decreto Milleproroghe, che stanzia 20 milioni all'anno fino al 2024 per la Città Metropolitana di Roma. «Arrivano 100 milioni di euro per finanziare la manutenzione di strade e scuole della Città Metropolitana di Roma. Assicuriamo ai cittadini una migliore qualità della vita e diamo seguito ad un impegno preso».

Roma avrà oltre 500 milioni di euro per i trasporti: ottenuti fondi dal @mitgov per 2 nuovi tram (Togliatti e Tiburtina) e funivie Battistini-Casalotti ed Eur Magliana-Villa Bonelli. Un’ottima notizia per i cittadini. Ringrazio ministro @paola_demicheli. Istituzioni unite vincono — Virginia Raggi (@virginiaraggi) February 14, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA