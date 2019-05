Roma, da piazza Venezia alla Salaria: lavori del Giubileo ancora al palo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi più clamorosi sono i cantieri del Giubileo: quelli che, a tre anni e mezzo dall’apertura della Porta Santa, sono ancora da avviare. Come il rifacimento del selciato di piazza Venezia e largo Ara Coeli, che ormai concorre per il record della gara d’appalto più lunga della storia: una gara da circa cinque milioni e mezzo ancora ferma tra un intoppo burocratico e continui rinvii delle commissioni aggiudicatrici, rallentate dalla difficoltà a trovare funzionari comunali disposti ad apporre la firma sotto atti che spesso, negli ultimi anni, sono finiti al vaglio della magistratura.Ma sono tanti i lavori che sarebbero dovuti partire per l’evento religioso del 2016, ma che attendono ancora di vedere la luce. La procedura si è arenata anche per la manutenzione straordinaria dell’Appia antica (930 mila euro), dove l’intervento «non è stato fatto perché il progetto è stato cambiato tre volte, c’è stata anche l’ipotesi pedonalizzazione totale», hanno spiegato gli uffici. Quindi la riqualificazione dell’asse via IV Novembre-largo Magnanapoli-via Cesare Battisti (2 milioni e 630 mila), di via Aurelia dalla stazione al Gra (4,4 milioni) e di via Baldo degli Ubaldi-via Angelo Emo (1,2 milioni). Ma anche il rifacimento del manto stradale di via della Mercede da via Francesco Crispi a via del Corso (600 mila). E, cambiando settore, la manutenzione ordinaria del sistema di videosorveglianza della città (200 mila euro).Complessivamente, considerati anche gli interventi inseriti ti nel bilancio ordinario del Campidoglio ma mai partiti (e almeno dieci avrebbero dovuto già esserlo da tempo), ci sono circa tredici milioni di euro di gare al palo. Nel dettaglio, dal piano di investimenti del Campidoglio, varato con il bilancio di previsione 2019, ci sarebbero una decina di interventi da fare al più presto. Da via della Magliana, per un investimento di 2,5 milioni di euro a via di Torrevecchia (1,6 milioni), da via Boccea (2 milioni) a via Tuscolana (1,7 milioni) A fine febbraio sarebbero dovuti partire i lavori su via di Tor Bella Monaca e su via Salaria, una delle arterie più disastrate della città, peraltro interessata da un notevole volume di traffico.C’è da aspettare l’arrivo dell’estate, salvo ulteriori complicazioni, per vedere l’apertura dei cantieri per la manutenzione straordinaria anti-buche nelle corsie preferenziali di viale Palmiro Togliatti, altro intervento in programma da tempo. E le difficoltà non mancano anche per la manutenzione straordinaria di grandi arterie tra le più pericolose della Capitale per il tasso di incidenti: come via Cristoforo Colombo, via Ostiense, via del Mare, via Mattia Battistini, viale Marconi. Opere, queste ultime, inserite nel famoso emendamento “blocca cantieri” della scorsa estate.