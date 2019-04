Folla di ammiratori a Parco Leonardo per il cast del nuovo film di Milani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua di celluloide con vip. «Abbiamo provato a parlare dei vizi dell’Italia sorridendo», dice una solare Paola Cortellesi, in jeans e cappotto scuro, molto semplice, mentre raggiunge il foyer dell’Uci Cinema di Parco Leonardo. Accolta dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, la diva sta per presentare ad un folto parterre di amici e fan la proiezione speciale del film commedia “Ma cosa ci dice il cervello”. Nuovo lavoro di cui è protagonista, sotto la direzione del marito Riccardo Milani, accanto a due magnifici Stefano Fresi e Vinicio Marchioni, anche loro in sala.Prima di mostrarsi al pubblico, il cast si concede un piccolo goloso break in un privé, a base di pop-corn e patatine, per la gioia dei piccoli Lorenzo e Laura: rispettivamente figli di Fresi e Cortellesi-Milani. Poco dopo, struscio con corredo di flash per il gruppetto glam. Una folla di ammiratori li scorge al volo: ed è tutto un abbraccio e una richiesta di selfie. Tra inviti e celebri colleghi, la cui lista è curata da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, sfilano, reduci dalle libagioni pasquali, Adriana Russo, l’esuberante scrittrice Masha Sirago, da Milano, e Andy Luotto con famiglia al seguito. Arriva Antonio Catania. La bionda Carolina Rey, in giacca gialla molto primaverile, è come sempre al braccio del suo Roberto Cipullo. Avvistati il regista Antonio Falduto e il conduttore Marco Senise. E molto tardi, a film quasi iniziato, ecco Sabina Stilo con Angela Achilli. E poi l’attore Luca Martella e il presidente Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena.Lo spettacolo può finalmente iniziare. Non prima però di un breve saluto da parte dei protagonisti. «Questa è una pellicola che cerca di parlare un po’ di noi e di Roma», spiega Milani. «Essere in una commedia accanto ad un genio come la Cortellesi è davvero un onore», aggiunge Marchioni. E prende piede, sullo schermo, il profilo della protagonista, Giovanna, che sotto le mentite spoglie di un’annoiata impiegata ministeriale nasconde i panni di un agente segreto. Uno scoppiettante ruolo, per l’attrice romana, accanto ad un magnifico Fresi: ovvero un professore malmenato dagli alunni e innamorato di lei. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo (Fresi, Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie.