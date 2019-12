Ostia, il cabarettista Carmine Faraco festeggia al Manfredi i 40 anni di carriera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un traguardo importante per il cabarettista Carmine Faraco che ha festeggiato i 40 anni di carriera al Teatro Manfredi di Ostia. Sul palco l’artista, accompagnato dalla band “California Oro”, si è scatenato proponendo una carrellata di grandi successi del panorama musicale italiano riletti dal suo punto di vista, con quella comicità pungente ma sana che da sempre lo caratterizza. Immancabili i suoi punti di forza, ovvero i cavalli di battaglia che lo hanno reso così popolare al grande pubblico nei programmi televisivi come “Colorado”, e lo hanno consacrato come “L’uomo dei Pecché”.Proprio questo suo tormentone ha regalato sorrisi alla sala gremita di fan, che lo hanno seguito con entusiasmo intonando a loro volta i brani tra gli applausi generali. Sul palco l’energia di Faraco travolge il pubblico e con il nuovo spettacolo, “Cabarock”, l’artista, napoletano d’origine ma romano d’adozione, ripercorre tappa dopo tappa i momenti salienti di una vita trascorsa sui palchi di tutta Italia. Grande emozione poi con la parentesi dedicata al regista e attore Massimo Troisi, con il quale Faraco ha esordito al cinema, che ha dato lo spunto per raccontare le esperienze sul grande schermo fianco a fianco con celebri attori italiani, tra i quali Alberto Sordi.Il poliedrico artista dispensa buonumore e risate regalando anche piacevoli sorprese, come la presenza degli amici e colleghi Massimo Di Cataldo e gli esplosivi Cugini di Campagna con i quali il gran finale è assicurato tra canzoni del passato e una divertente, improvvisata, dedica al Natale per augurare a tutti buone feste all’insegna dell’allegria. Per chiudere in bellezza ecco la presentazione di un fumetto, “Pecché - La Fabbrica dell’incubo (L’incubatrice)”, creato dalla fervida fantasia di Faraco, con la collaborazione dei disegnatori Marco Martellini e Andrea Rossetto. Una serie di tavole illustrate nelle quali si intrecciano voci e volti noti incontrati nel corso di una carriera costellata di successi, tra colpi di scena e viaggi interdimensionali che trasportano il lettore dalla terra al Paradiso.Omaggio sincero all’autore di Dylan Dog, Tiziano Sclavi. «L’arte mi appassiona in tutte le sue forme fin da quando ero ragazzino - dice Faraco prima della chiusura del sipario - Ho cercato di coniugare l’amore per la musica con la comicità, senza tralasciare la recitazione, il disegno e la scultura. E non ho mai smesso di sognare. Tenacia, professionalità e determinazione sono gli ingredienti per arrivare a realizzare i propri obiettivi. E ora ho un nuovo desiderio da rincorrere - conclude l’artista - partecipare al Festival di Sanremo con un mio brano. Chissà non si possa avverare».