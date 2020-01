Ostia, due arresti nella notte da parte dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due arresti nella notte a Ostia . Mentre pattugliavano la zona, i carabinieri del gruppo lidense hanno sorpreso e poi fermato un uomo di 49 anni, che si era intrufolato in un negozio di via Vasco de Gama dopo aver rotto la vetrina.Nelle stesse ore una pattuglia è stata chiamata da un cittadino, che ha denunciato di essere colpito con un pugno al volto da un polacco, in evidente stato di alterazione psicofisica. I carabinieri hanno rintracciato lo straniero, che quando ha visto i militari si è scagliato contro di loro. Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo, soltanto utilizzando dello spray urticante.