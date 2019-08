Investe con l'auto il nuovo compagno della ex, 35enne arrestato per tentato omicidio

In preda alla gelosia ha investito con l’auto il suo rivale in amore con l’intento di ucciderlo.

Almeno di questo sono convinti i carabinieri che hanno arrestato per tentato omicidio un 35enne di Lanuvio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di una Fiat Panda, ieri sera nel parcheggio Belvedere dell’Immacolata a Lanuvio, ha travolto il 38enne, nuovo compagno della sua ex.

Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato nell'ospedale dei Castelli ad Ariccia dove è ricoverato in prognosi riservata per varie fratture. L’investitore, arrestato dai carabinieri della compagnia di Velletri, è stato portato in carcere a Velletri.

