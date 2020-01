Lazio-Napoli e Roma-Juve Olimpico caldo per 48 ore Scatta l'allerta per gli ultrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio match casalingo per Lazio e Roma, domani e domenica. Sarà un week-end di grande calcio ma anche di disagi alla viabilità per chi si muove attorno all'Olimpico e, soprattutto, di massima allerta per l'arrivo delle tifoserie ospiti in virtù delle storiche rivalità. Per questo le antenne di Digos e forze dell'ordine restano ben alzate, pronte a intercettare - o meglio, prevenire - la minima scintilla. Si comincia domani alle 18 con la Lazio che affronterà il Napoli. Il giorno successivo scenderanno in campo i giallorossi contro la Juventus, in notturna, con fischio di inizio alle 20,45.LE TENSIONIL'arrivo del Napoli nella Capitale riporta alla memoria i tragici avvenimenti in occasione della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del maggio del 2014 quando, nel prepartita, venne ucciso il giovane supporter biancazzurro Ciro Esposito per mano del romanista Daniele De Santis. Insomma, l'arrivo dei partenopei a Roma, generalmente, non è accolto da un comitato di benvenuto. Anzi. La trasferta, comunque, non è stata vietata, ma è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania che non siano in possesso della tessera del tifoso. Ne dovrebbero arrivare un migliaio, cifra a cui si andranno a sommare altri 500-mille supporter che risiedono fuori dai confini campani. Tra i primi a destare la massima attenzione sono un centinaio di ultras dei Matiffs, lo storico gruppo organizzato della Curva A del San Paolo, stesso settore dove siedeva Ciro Esposito, e passato alla ribalta delle cronache perché capeggiato da Gennaro De Tommaso, meglio conosciuto come Genny a carogna, finito nei guai per vicende legate a traffici illeciti di droga. L'attenzione è alta anche se non ci sono segnali precisi alla vigilia dell'incontro che facciano presagire a scontri o agguati. Sia per il match di domani che per la partita tra Roma e Juventus, il questore di Roma Carmine Esposito stamani metterà a punto in un tavolo tecnico tutte le ultime misure di sicurezza.Già oggi cominceranno le operazioni di bonifica sugli spalti dello stadio e nell'area fuori l'Olimpico. Operazioni che verranno ripetute anche nella giornata di domenica. Scatteranno le ordinanze anti-vetro e anti-alcol e i consueti divieti di sosta, con le aree di parcheggio dedicate. I supporter laziali affluiranno da ponte Milvio e Colli della Farnesina. Mentre i giallorossi affluiranno dalla parte di ponte Duca d'Aosta, ponte della Musica e piazzale Clodio. Viceversa i rispettivi ospiti. Per Lazio - Napoli sono attesi tra i 40 e i 50mila spettatori, per Roma - Juve tra i 50 e i 60mila. A vegliare sulla sicurezza del doppio evento casalingo (un unicum in vista degli Europei 2020 che renderanno indisponibile l'Olimpico da maggio per i preparativi all'happening internazionale, motivo per cui le ultime partite delle squadre romane saranno in trasferta) ci saranno in ciascuna occasione non meno di duemila agenti tra polizia, carabinieri, finanze e vigili urbani. A cui si sommeranno almeno 800 steward.