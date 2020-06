Roma. giovane nomade bloccata dai carabinieri mentre ruba vestiti in un centro commerciale a Fiumicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fiumicino, i carabinieri hanno individuato e denunciato per furto aggravato una giovane nomade del campo di via Candoni. Ieri pomeriggio la giovane è stata notata dai militari entrare e uscire frettolosamente da vari negozi del centro commerciale "Parco da Vinci", con un atteggiamento che li ha insospettiti. I carabinieri hanno quindi deciso di controllarla, proprio all'uscita di un negozio, trovandola in possesso di numerosi capi di abbigliamento. Per questo motivo è stata denunciata ed affidata alla madre, una 34enne residente presso il campo nomadi di via Luigi Candoni, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Sempre a Fiumicino, su disposizione dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma, è finita agli arresti domiciliar una 45enne del luogo. La donna, condannata in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, è stata rintracciata dai carabinieri della locale Stazione e sottoposta ai domiciliari presso il suo domicilio di Fiumicino, dove trascorrerà i prossimi nove mesi.