Nettuno, a volto coperto sparano contro un'auto: a bordo due ragazzi, nessun ferito

Spari contro un'auto in via Rosario Livatino a Nettuno, in provincia di Roma. A bordo della vettura c'erano due ragazzi che sono rimasti illesi. I colpi di pistola sono stati sparati da un'altra auto, con a bordo tre persone a volto coperto, che ha affiancato la macchina su cui viaggiavano i due giovani. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio che indagano sul caso. I poliziotti hanno recuperato diversi bossoli.