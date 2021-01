Nemi, rientro a scuola in sicurezza: tamponi gratuiti per gli studenti

Rientro a scuola in sicurezza per gli alunni delle scuole di Nemi. Il sindaco Alberto Bertucci e la società Poligest di Villa delle Querce hanno organizzato il tampone gratuito a tutti gli alunni, insegnanti, collaboratori scolastici, ma anche dipendenti pubblici, forze dell'ordine e il personale degli uffici postali. Il sindaco ha provveduto a fissare con la dirigente scolastica Lamanna , per le giornate del 7 e 8 gennaio 2020 dalle 8.30 alle 13.30 presso la palestra, i tamponi per tutti gli alunni frequentanti le classi di Nemi in modo da rientrare immediatamente a scuola in piena sicurezza. Il tutto sarà svolto rispettando le normative vigenti, con personale sanitario specializzato.

Finita questa prima serie di tamponi essenziali per fare un monitoraggio della situazione tra tutti coloro che frequentano l'istituto scolastico e gli operatori che ci orbitano; si inizierà a tamponare tutto il personale degli uffici pubblici. «Credo - dice il sindaco Alberto Bertucci - che mettere in sicurezza la scuola dopo le feste sia un atto di grande rispetto verso l'importanza della sua funzione e un modo per consentire lo giusto svolgimento in sicurezza prevenendo eventuali chiusure. Il Covid-19 non è ancora stato sconfitto e ci aspettano mesi difficili, ma abbiamo il dovere come Istituzioni di fare il possibile per contenere il contagio».

