Covid: il Comune di Nemi dona saturimetri alle famiglie colpite dalla pandemia

Il Comune di Nemi ha donato per Natale dei saturimetri alle famiglie colpite dal Covid. Un gesto per manifestare vicinanza e condivisione a quelle persone che stanno vivendo dei momenti difficili a causa della pandemia. «In questo momento di emergenza Nazionale e di pandemia a livello mondiale l'amministrazione comunale di Nemi vuole stare vicino alla cittadinanza e stringersi intorno alle famiglie, in maniera particolare a quelle che sono state colpite dal positività al Covid- 19, donando un saturimetro», queste le parole dell'amministrazione comunale. Della distribuzione dei saturimetri si occuperanno i volontari della Protezione Civile, che porteranno di famiglia in famiglia i doni per fronteggiare il coronavirus. Nel video, che è stato condiviso su Facebook dal Sindaco Alberto Bertucci, l'amministrazione ha ringraziato le Asl - che si sono occupate di segnalare le famiglie da includere - i volontari e il Presidente della Protezione Civile Comunale Alberto Beccia.

