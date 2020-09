Roma: violazione norme covid, chiusi due negozi a Torpignattara

400 kg di alimenti posti sotto sequestro e due attività commerciali chiuse per violazione delle normative a contrasto della diffusione del contagio da



All'interno dei due esercizi, una macelleria e una pescheria, è stato accertato il mancato uso delle mascherine da parte del personale addetto alla vendita, l'assenza di gel disinfettanti e dei percorsi idonei a garantire il distanziamento. Gravi le carenze igienico sanitarie riscontrate e oltre 400 i kg di carne e pesce posti sotto sequestro perchè privi di indicazioni sull'origine e la tracciabilità degli alimenti. Oltredi alimenti posti sotto sequestro e due attività commerciali chiuse per violazione delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19 : questo l'esito dell'intervento eseguito ieri dagli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale nel quartiere di Torpignattara , a Roma , insieme al personale della polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore.All'interno dei due esercizi, unae una, è stato accertato il mancato uso delle mascherine da parte del personale addetto alla vendita, l'assenza di gel disinfettanti e dei percorsi idonei a garantire il distanziamento.le carenze igienico sanitarie riscontrate e oltreposti sotto sequestro perchè privi di indicazioni sull'origine e la tracciabilità degli alimenti.

É un altro passo avanti nella lotta contro gli esercizi commerciali non a norma e contro il degrado nel quartiere di Torpignattara. Nella giornata di ieri la Polizia Locale V Gruppo Prenestino, comandata dal Dottor Mario De Sclavis, ed il Commissariato della Polizia di Stato di Porta Maggiore sono intervenuti provvedendo alla chiusura di due attività di vendita a Torpignattara. I negozi sono stati posti sotto sequestro amministrativo per 5 giorni con 400 kg di carne e 30 kg di pesce destinati alla distruzione. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine per l’operazione compiuta

», scrive il presidente del municipio V