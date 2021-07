Moderna Lazio, nuovo Junior Open Day (12-16 anni) nel weekend e senza bisogno di prenotazione

Venerdì 30 Luglio 2021, 13:49

Vaccini ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, il Lazio prosegue la campagna di immunizzazione così da poter ripartire in sicurezza con la scuola a settembre. La ASL Roma 5, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, ha organizzato per sabato 31 luglio e domenica 1 agosto un Open Day vaccinale anti Covid 19 per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni. L’accesso è libero, non occorre alcuna prenotazione. Sarà somministrato Moderna.

APPROFONDIMENTI PODCASTascolta Scuola, vaccino obbligatorio? I DATI Variante Delta, ricoveri in aumento NEWS Nel Lazio senza dose un ragazzo su 2 VACCINI Vaccini, il 99% dei morti in Italia da febbraio VARIANTE DELTA Più contagi e morti ma ricoveri sotto controllo ROMA Fiumicino, vaccino in partenza per le vacanze

«Il vaccino è l’arma che abbiamo per combattere questo virus – commenta il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – dobbiamo accelerare per raggiungere la tanto attesa immunità. Noi facciamo il possibile per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ora spetta a loro, alle famiglie, scegliere di contribuire a proteggere se stessi, i loro cari e gli altri. Ringrazio come sempre tutti i nostri operatori, tutte le persone che seguono l’organizzazione, i volontari, i Pediatri e le amministrazione che hanno dato la loro disponibilità senza la quale queste iniziative non sarebbero possibili».