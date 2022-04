Metro B Roma, tratta Castro Pretorio-Laurentina chiusa dalle 21 dal 19 aprile al 4 giugno. Sarà attivo il servizio navetta sostitutivo

Metro B, chiusura anticipata dal 19 aprile al 4 giugno. A causa di lavori infrastrutturali, rende noto l'Atac, si rende necessario, «come nelle precedenti fasi», la temporanea e parziale interruzione della linea nella tratta Castro Pretorio-Laurentina. Il servizio, in questo periodo, terminerà anticipatamente il servizio alle ore 21.

Inoltre, nel corso di alcuni fine settimana del mese di maggio (7-8;14-15; 21-22; 28- 29), per consentire il necessario e continuato intervallo operativo in cantiere, sulla stessa tratta non si effettuerà il servizio Metro B per le intere giornate. Nei giorni di chiusura anticipata e di chiusura giornaliera, il servizio della metro B verrà sostituito da un servizio di bus navetta in superficie. La circolazione nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare. Tutti i dettagli dell'intervento - per completare i lavori dell'interconnessione fra metro B e Metro C nella stazione Colosseo - sono disponibili sul sito atac.roma.it, nella sezione Tempo reale. Per informazioni sullo stato del servizio si possono consultare i canali social Twitter infoAtac, Whatsapp e Telegram.