Stop temporaneo e tanti disagi per i passeggeri, ieri mattina sulla linea A della metropolitana. L’Atac, dopo gli accertamenti dei tecnici, ha fatto sapere che una persona «ha tirato la leva di emergenza causando lo stop al servizio». Ma è bastato poco per creare il caos. «Metro A servizio rallentato per atto vandalico», sono state le poche parole contenute in un tweet di Infomobilità. Ma nelle stazioni della metropolitana si è subito formata la ressa. Con gli utenti dei social network scatenati: «Potete essere più precisi? Siamo in banchina ad attendere i treni». Un passeggero scrive: «Sono fermo all’interno del treno a Giulio Agricola, previsioni del ripristino del servizio?», ottenendo la solita risposta da Infoatac: «Appena abbiamo info, condividiamo qui».

Dopo le verifiche effettuate dall’Atac è stato accertato che lo stop al servizio è stato causato dall’attivazione di uno dei pulsanti presenti nelle stazioni, e quindi non a bordo di un treno. Per fortuna non sono stati segnalati convogli fermi nelle gallerie. Il servizio è ripreso successivamente, anche se i rallentamenti si sono protratti per diverso tempo, mettendo a dura prova la pazienza dei passeggeri. «Siamo tutti fermi qui ad aspettare, in una situazione in cui è difficile garantire il distanziamento», commenta Stefano, sulla banchina della stazione di Re di Roma. La rabbia è stata condivisa da tante persone, disseminate tra le fermate della metropolitana, in un periodo già particolarmente difficile per chi utilizza il trasporto pubblico per spostarsi in città.

Non è un periodo particolarmente fortunato per le linea A. Appena venti giorni fa quando, intorno alle 16, a causa di un guasto a un treno, è andata in avaria la linea aerea che alimenta i convogli. Immediato l’intervento dei tecnici dell’Atac, che hanno lavorato per tre ore per poter permettere la regolare ripartenza del servizio.

Nel frattempo, però, nelle stazioni e alle corrispondenti fermate in superficie il pomeriggio è diventato davvero complicato. La situazione è andata avanti così, tra mille disagi, fino alle 19 circa, quando i tecnici della municipalizzata hanno concluso l’intervento e il servizio della metro A è ripreso regolarmente.

