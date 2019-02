Mazzano Romano, ubriaco aggredisce la compagna: arrestato

L'ha aggredita, presa a calci e pugni, e non era la prima volta. L'ennesima lite davanti alla quale la donna ha trovato la forza di scappare e chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Così i carabinieri della sezione radiomobile di Bracciano sono riusciti ad arrestare a Mazzano Romano un cittadino romeno, di 44 anni, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, ubriaco ed al culmine dell'ennesimo litigio scoppiato per futili motivi all'interno delle mura domestiche, ha aggredito la compagna. È stata proprio la vittima a chiamare i carabinieri, dopo essere riuscita ad allontanarsi dall'abitazione, per sfuggire ad ulteriori violenze. Appena arrivati sul posto, i militari hanno subito bloccato il 44enne, mentre continuava ad inveire contro la donna. L'arrestato è stato associato nel carcere di Roma Rebibbia. © RIPRODUZIONE RISERVATA