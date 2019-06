Maxi rissa nel campo nomadi di via Candoni: ferita una donna

LEGGI ANCHE

Un maxi rissa. Decine di persone una contro l’altra. Una donna ha riportato una ferita ad una gamba. I poliziotti hanno dovuto fronteggiare l’emergenza. E’ accaduto, domenica mattina nel campo nomadi (regolare) di via Candoni alla Magliana. Verso le 10.30, qualcuno del campo ha chiamato i soccorsi segnalando il corpo a corpo. Ai moduli abitativi (128) sono arrivati diversi equipaggi della polizia ed hanno cercato di riportare la calma.Una donna rom è stata portata in ospedale per una ferita da taglio ad una gamba. Parlare di situazione di emergenza, purtroppo, sembra fuorviante. E’ già diverso tempo che nel campo, che versa in pessime condizioni igeniche, ci sono alcune faide e, secondo gli investigatori, pare prevalere un gruppo bosniaco che regola i conti, spesso e volentieri, usando la violenza. Qualche giorno fa, proprio Il Messaggero.it, aveva riportato una rapina ad un’ottantenne su un autobus dell’Atac messa a segno da due minori nomadi.La coppia assaltò l’autobus nelle vicinanze del campo di via Candoni e poi scappò con la borsa dell'anziana rintanandosi fra le baracche come fosse una zona intoccabile. E’ qualche passeggero dell’autobus riferì che non era la prima volta che accadeva: già in passato minorenni avrebbero usato la tecnica della rapina a passante per poi rifugiarsi nel campo e fare perdere così le tracce.