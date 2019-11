Maltempo sul Lazio, Fratelli d'Italia chiede a Zingaretti di dichiarare lo stato di calamità naturale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'ondata di maltempo di questi giorni sta devastando il litorale laziale, con grandi criticità sulle coste Nord e Sud, Santa Marinella, Latina, Civitavecchia, compresa Ostia, travolte dalle mareggiate. Detriti e rifiuti sugli arenili, cabine distrutte, ristoranti inondati, a Fregene ha ceduto il pavimento di uno stabilimento balneare». Così in una nota il capogruppo e il consigliere di Fratelli d'Italia della Regione Lazio Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo. «Metri di spiaggia mangiata a vantaggio di un'erosione che rischia di non arrestarsi - aggiungono - danni per il territorio, comprese le diverse aree naturali protette, e per il settore turistico-balneare. Come Fratelli d'Italia presenteremoun'interrogazione per sapere sia quali sono gli interventi strutturali già pianificati e realizzati, sia quelli in emergenza che saranno effettuati a seguito del maltempo di questi giorni. La situazione rimane di allerta, pertanto chiediamo a Zingaretti, presidente fantasma anche in questa occasione di dichiarare lo stato di calamità per la Regione Lazio».