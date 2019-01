Pelè, Maradona e Falcao, le maglie in mostra al museo del calcio internazionale a Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre duemila cimeli del gioco più bello del mondo, il calcio. E tra questi anche le maglie autentiche di campioni del calibro di Cruijff, Maradona, Pelè e Falcao. Tutto questo è “Viaggio con la storia del calcio” che è stato inaugurato questa mattina a Ostia presso il Roma Litus Hostel di Lungomare Toscanelli 186 (ingresso anche da via Adolfo Cozza 7. La rassegna resterà visitabile dal pubblico fino a domenica 27 gennaio.L’evento itinerante arriva nella Capitale grazie alla Direzione Nazionale dell’ Aics, con il contributo organizzativo di Aics Lazio e Aics Roma. Quella di Ostia è la tredicesima tappa di un viaggio, in lungo e largo per la penisola che ha fatto registrare già oltre ventimila visitatori. «Viaggio con la Storia del calcio» è una grande e unica esposizione di cimeli della storia dei Mondiali dal ’30 ad oggi e delle maglie dei campioni del passato, una splendida e tangibile testimonianza che ripercorre oltre novant’anni di storia delcalcio internazionale con oltre duemila pezzi originali che raccontano le origini del football dagli inizi del novecento ad oggi. I CIMELI Tra il materiale esposto alcune chicche, tra cui il pallone usato nella prima partita internazionale giocata (quella tra Scozia e Inghilterra del 1872), i modelli di palloni e scarpini utilizzati nel primo Mondiale di calcio del 1930, e le maglie autentiche di campioni del calibro di Cruijff, Maradona, Pelè e Falcao. L’iniziativa, nasce dall’esigenza di creare un punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli appassionati e gli sportivi d’Italia: un centro d’eccellenza nel quale si possa rivivere la storia dello sport più amato al mondo e riscoprirne i veri valori.La mostra, che l’Associazione Italiana Cultura Sport ha portato in giro per la Penisola con il sostegno dell’Istituto per il Credito Sportivo, è curata dai collezionisti del Museo del calcio internazionale Renato Mariotti e Luigi Carvelli. La prestigiosa raccolta avrà il merito di raccontare non solo la storia dello sport più seguito al mondo, ma anche quella del nostro Paese e i suoi costumi, e del ruolo del calcio nella storia d’Italia. Un’occasione imperdibile per bambini, ragazzi e famiglie in cui scoprire eroi e personaggi del calcio e rivivere le emozioni delle sfide più intense o delle vigilie più appassionate in modo da mantenere viva la memoria sportiva italiana. Nel corso delle due settimane di apertura saranno organizzate visite guidate per i giovani atleti delle scuole e delle scuole calcio del territorio. L’ingresso all’esposizione sarà gratuito per tutti i visitatori.